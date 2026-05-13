أسم جديد مفاجئ بديلا لـ لامين يامال- تشكيل...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 13 مايو 2026 02:17 مساءً - يحل فريق برشلونة ضيفاً على ملعب "مينديزوروزا" لمواجهة ديبورتيفو ألافيس، في مباراة يخوضها البلوجرانا كبطل متوج بلقب الدوري الإسباني لموسم 2025-2026، ويسعى المدرب الألماني هانزي فليك لاستغلال هذه المواجهة في اختبار بعض العناصر الشابة، بعد أن حسم الفريق اللقب رسمياً بوصوله إلى النقطة 91.

ورغم غياب الموهبة الشابة لامين يامال عن قائمة الفريق، إلا أن التشكيل يشهد تواجد عناصر الخبرة بقيادة الهداف البولندي روبرت ليفاندوفسكي، إلى جانب الاعتماد على الأسماء الصاعدة التي أثبتت كفاءتها في الفترة الأخيرة.

تشكيل برشلونة المتوقع أمام ديبورتيفو ألافيس

من المنتظر أن يدخل النادي الكتالوني اللقاء بالأسماء التالية:

حراسة المرمى: خوان جارسيا.

خط الدفاع: أليخاندرو بالدي، جيرارد مارتين، رونالد أراوخو، جول كوندي.

خط الوسط الدفاعي: مارك بيرنال، مارك كاسادو.

خط الوسط الهجومي: ماركوس راشفورد، فرينكي دي يونج، روني باردجي.

خط الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ضد ألافيس

يمكنكم متابعة أحداث المباراة التي ستجمع بين النادي الكتالوني ونظيره ديبورتيفو ألافيس عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري للبطولة في الشرق الأوسط علي القناة: beIN SPORTS HD 3.