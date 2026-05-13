اطّلع على الآن بدون تقطيع.. القنوات الناقلة لمباراة لانس...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 13 مايو 2026 12:29 مساءً - تتجه أنظار محبي الكرة الفرنسية صوب ملعب بوليرت ديليليس، لمتابعة المواجهة المرتقبة بين لانس وباريس سان جيرمان، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من الدوري الفرنسي لموسم 2025–2026، في لقاء يسعى فيه الفريق الباريسي لتأكيد صدارته، بينما يطمح أصحاب الأرض لتحقيق نتيجة إيجابية أمام بطل المسابقة.

موقف لانس وباريس قبل اللقاء

يدخل فريق لانس المباراة وعينه على رد الاعتبار بعد خسارته في لقاء الذهاب بنتيجة (2 - 0) على ملعب بارك دي برانس، ويقدم لانس مستويات مستقرة مؤخراً، حيث لم يتذوق طعم الخسارة في آخر 5 مباريات، محققاً 3 انتصارات وتعادلين، مما يجعله نداً قوياً في هذه المواجهة.

على الجانب الآخر، يحل باريس سان جيرمان ضيفاً ثقيلاً وهو يمر بفترة فنية ممتازة، إذ حقق الفريق 3 انتصارات وتعادلين في آخر 5 مواجهات له بالدوري.

ويطمح كتيبة إنريكي لتكرار تفوقهم وحصد النقاط الثلاث لتعزيز موقعهم في قمة الترتيب والاقتراب أكثر من حسم اللقب.

القنوات الناقلة لمباراة لانس ضد باريس

تمتلك شبكة قنوات "بي إن سبورتس" الحقوق الحصرية لنقل مباريات الدوري الفرنسي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وسيتم بث اللقاء عبر قناة beIN Sports 1 HD، وسيتولى التعليق على أحداث المباراة المعلق أحمد البلوشي.

موعد مباراة لانس ضد باريس

تُقام مباراة لانس وباريس اليوم الأربعاء الموافق 13 مايو 2026، على أرضية ملعب "بوليرت ديليليس".

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة: 10:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة، و11:00 مساءً بتوقيت الإمارات.

