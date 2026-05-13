اطّلع على مجانا.. القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ضد ألافيس...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 13 مايو 2026 02:17 مساءً - يحل بطل الدوري الإسباني، فريق برشلونة، ضيفاً ثقيلًا على ديبورتيفو ألافيس مساء اليوم الأربعاء، في المواجهة التي تجمع الفريقين على ملعب "مينديزوروزا" ضمن منافسات الجولة السادسة والثلاثين من ولليجا

يدخل كتيبة المدرب الألماني هانز فليك اللقاء بمعنويات في السماء، بعدما نجحوا في حسم لقب الدوري رسمياً للموسم الثاني توالياً عقب حسم الكلاسيكو أمام الغريم ريال مدريد.

ورغم حسم اللقب، إلا أن البلوجرانا الذي يمتلك 91 نقطة في صدارته، يضع نصب عينيه هدفاً تاريخياً؛ وهو الوصول إلى 100 نقطة بنهاية الموسم، ليعادل الرقم القياسي المسجل باسم تيتو فيلانوفا مع برشلونة وجوزيه مورينيو مع ريال مدري

على الجانب الآخر، تعم المباراة أهمية حياة أو موت لفريق ديبورتيفو ألافيس؛ حيث يقبع الفريق في المركز التاسع عشر برصيد 37 نقطة. .ولا بديل لأصحاب الأرض عن تحقيق نتيجة إيجابية أمام البطل المتوج إذا ما أرادوا الاستمرار في صراع الهروب من شبح الهبوط إلى الدرجة الثانية.

موعد مباراة برشلونة وديبورتيفو ألافيس

تنطلق صافرة بداية اللقاء في الأوقات التالية:

10:30 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

11:30 مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ضد ألافيس

ستنقل المباراة التي ستجمع بين النادي الكتالوني ونظيره فريق ديبورتيفو ألافيس حصرياً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عبر شبكة بي إن سبورتس وبالتحديد القناة beIN Sports 3.