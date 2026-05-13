موعد مباراة مانشستر سيتي ضد كريستال بالاس لإنتزاع...

البابا تواضروس: وحدة مصر فوق كل شيء.. وطن بلا كنائس أفضل من كنائس بلا وطن

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 13 مايو 2026 12:29 مساءً - يستعد عشاق كرة القدم الإنجليزية لمتابعة مواجهة هامة تجمع بين مانشستر سيتي وكريستال بالاس، ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2025–2026، حيث يطمح تلسيتيزنز لمواصلة مطاردة الصدارة وتأكيد تفوقهم المعهود على ملعبهم.

موقف مانشستر سيتي وكريستال بالاس قبل اللقاء

يدخل مانشستر سيتي المباراة وعينه على النقاط الثلاث لتكرار تفوقه في لقاء الذهاب، والذي حسمه لصالحه بنتيجة عريضة (3 - 0) على ملعب كريستال بالاس.

ويقدم السيتي مستويات متميزة في الجولات الأخيرة، حيث حقق 3 انتصارات وتعادلين في آخر 5 مواجهات، مما يعكس الحالة الفنية العالية التي يمر بها الفريق.

على الجانب الآخر، يحل كريستال بالاس ضيفاً طامحاً لتقديم مفاجأة وإيقاف قطار أصحاب الأرض. ويمر الفريق بفترة تذبذب في النتائج، حيث حقق فوزين وتعادلاً واحداً مقابل خسارتين في آخر 5 مباريات خاضها في البريميرليج وسيحاول الفريق اللندني تحسين صورته وتقديم أداء دفاعي صلب أمام هجوم السيتي الكاسح.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ضد كريستال بالاس

سيتم بث المباراة عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس"، الناقل الحصري للدوري الإنجليزي في المنطقة، وذلك عبر القنوات التالية beIN Sports 2 HD وbeIN 4K.

سيتولى الوصف والتعليق على أحداث اللقاء الذي سيجمع بين فريق مانشستر سيتي ضد نظيره فريق كريستال بالاس إلي المعلق عصام الشوالي.

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد كريستال بالاس

تُقام المباراة اليوم الأربعاء الموافق 13 مايو 2026، على أرضية ملعب "استاد الاتحاد" بمدينة مانشستر.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة: 10:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة.

