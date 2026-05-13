وزير الدفاع والإنتاج الحربى يشهد إفتتاح المؤتمر العلمى...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 13 مايو 2026 02:17 مساءً - شهد الفريق / أشرف سالم زاهر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى إفتتاح المؤتمر العلمى الدولى السنوى للكلية الفنية العسكرية ، والذى يعقد على مدار عدة أيام ، وذلك بحضور الفريق / أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من الوزراء وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة والملحقين العسكريين وعدد من المحافظين ورؤساء الجامعات والشخصيات العامة وعدد من طلبة الكليات العسكرية وأكاديمية الشرطة وعدد من الباحثين .

وألقى اللواء / أشرف ضياء الدين البيومى مدير الكلية الفنية العسكرية كلمة أشار خلالها إلى الدعم المستمر الذى توليه القيادة العامة للقوات المسلحة للكلية للإرتقاء بمستوى الأنشطة العلمية والبحثية المختلفة ، مؤكداَ على أهمية الإستفادة من كافة الأبحاث التطبيقية وتطويرها لمواكبة التطور المتسارع فى مختلف المجالات .

ويشتمل المؤتمر على تنظيم 6 مؤتمرات علمية دولية تسهم فى دعم الإبتكار ومواكبة التطورات البحثية التى تدعم التطبيقات الحديثة بما يسهم فى خدمة التنمية الشاملة بالدولة ، حيث يعقد المؤتمر بنظام العرض الهجين ( Hybrid ) للمقالات العلمية من خلال حضور ناشر المقال شخصياً أو عن بعد بإستخدام تقنية " الفيديوكونفرانس" بهدف تعزيز التكامل بين المراكز البحثية المتخصصة لإثراء البحث العلمى ودعم المنظومة العلمية للدولة ، حيث تم تقديم أكثر من 500 مقال علمى من 21 دولة فى مختلف التخصصات الهندسية والتقنية بمشاركة خبراء وعلماء من 55 جامعة أجنبية و110 جامعة ومركز بحثى مصرى .

وأشاد القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى بالأداء المتميز للقائمين على تطوير المنظومة التعليمية والبحثية بالكلية وقدرتهم على الإستفادة من القدرات والإمكانيات المتاحة لمواكبة العلم وتطوراته المتسارعة فى كافة التخصصات ، مشيراً إلى أهمية تلك المؤتمرات التى تعد بيئة خصبة لتبادل الخبرات وتواصل الباحثين مع نظائرهم فى الجامعات والمراكز البحثية المصرية والعالمية للإرتقاء بالمستوى العلمى والبحثى بما يسهم فى خدمة الوطن بمختلف القطاعات