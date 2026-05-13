بدون تقطيع.. كيفية مشاهدة مباراة إنتر ميلان ضد...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 13 مايو 2026 12:29 مساءً - يترقب عشاق الكرة الإيطالية مواجهة من العيار الثقيل تجمع بين إنتر ميلان ولاتسيو، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب الأولمبيكو في العاصمة روما، وذلك في نهائي بطولة كأس إيطاليا لموسم 2025-2026.

ويسعى إنتر ميلان إلى مواصلة موسمه المثالي بتحقيق لقب جديد بعد تتويجه بالدوري الإيطالي، بينما يأمل لاتسيو في استعادة الكأس للمرة الأولى منذ موسم 2018-2019.

مشوار الفريقين إنتر ميلان ولاتسيو إلى النهائي

بلغ إنتر ميلان المباراة النهائية بعد تفوقه على كومو بنتيجة 3-2 في مجموع مباراتي نصف النهائي.

أما لاتسيو، فحجز بطاقة التأهل عقب مواجهة مثيرة أمام أتالانتا، حسمها بركلات الترجيح بعد انتهاء مجموع المباراتين بالتعادل 3-3.

ويعد النهائي فرصة ذهبية للفريقين لإنهاء الموسم بالتتويج بأحد أهم الألقاب المحلية في الكرة الإيطالية.

موعد مباراة إنتر ميلان ولاتسيو

تنطلق صافرة البداية مساء اليوم الأربعاء 13 مايو 2026 في تمام:

العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

الحادية عشرة مساءً بتوقيت الإمارات.

كيفية مشاهدة مباراة إنتر ميلان ولاتسيو بث مباشر

يمكن متابعة المباراة بث مباشر عبر الوسائل التالية:-

قناة إم بي سي أكشن، ومنصة شاهد الإلكترونية للمشتركين في خدمة البث المباشر.د، وسيتم تقديم تغطية خاصة قبل انطلاق اللقاء، تتضمن استوديو تحليليًا موسعًا للحديث عن أبرز الجوانب الفنية وأهم نقاط القوة في صفوف الفريقين.