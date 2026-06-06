كيفية مشاهدة مباراة سوريا وبيلا روسيا مجاناً اليوم...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 6 يونيو 2026 11:17 صباحاً - يواصل منتخب سوريا تحضيراته للمنافسات المقبلة من خلال مواجهة ودية تجمعه بمنتخب روسيا البيضاء في لقاء يهدف إلى منح الجهاز الفني فرصة إضافية لمراجعة الجوانب الفنية واختبار بعض الأفكار التكتيكية داخل أرض الملعب.

وتعتبر هذه المباراة محطة مهمة في برنامج الإعداد، خاصة أنها تأتي أمام منتخب أوروبي يملك أسلوب لعب مختلفًا، ما يساعد اللاعبين على اكتساب المزيد من الخبرات قبل الاستحقاقات القادمة.

موعد مباراة سوريا وروسيا البيضاء الودية

تقام المباراة مساء اليوم ضمن سلسلة اللقاءات الودية المدرجة في أجندة الاتحاد الدولي لكرة القدم، ومن المنتظر أن يطلق الحكم صافرة البداية عند الساعة السابعة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، حيث يسعى المنتخبان إلى تحقيق أقصى استفادة فنية من هذه المواجهة.

القنوات الناقلة لمباراة سوريا وروسيا البيضاء

تتولى قناة "أنا سوريا" مهمة نقل المباراة مباشرة للجماهير مع توفير متابعة شاملة لأحداث اللقاء قبل بدايته وخلال مجرياته، وتمنح القناة المشاهدين فرصة متابعة المنتخب السوري في واحدة من أبرز مبارياته الودية خلال الفترة الحالية.

كيفية مشاهدة مباراة سوريا وروسيا البيضاء مباشر

يمكن مشاهدة المباراة عبر البث الذي توفره قناة أنا سوريا من خلال منصاتها الرسمية المختلفة، كما يستطيع المتابعون الوصول إلى البث المباشر عبر الوسائل الرقمية الخاصة بالقناة، ومتابعة أحداث اللقاء أينما كانوا طوال مدة المباراة.