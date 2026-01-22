الرياض - كتبت رنا صلاح - سجلت أسعار الحلي والمجوهرات الخميس استقرارا مقارنة بالتسعيرة المسائية ليوم الثلاثاء، بحسب النشرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

استقرار أسعار الذهب في السوق المحلية الخميس

ووفقا لتسعيرة الخميس بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 في السوق المحلي 97.70 دينارا لغايات البيع من محلات الصاغة، مقابل 93.70 دينارا للشراء.

وبلغ سعر الغرام الواحد من الذهب لعيارات 24 و18 و14 لغايات البيع من محلات الصاغة 111.80 و86.90 و68.00 دينارا على التوالي.