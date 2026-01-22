الرياض - كتبت رنا صلاح - بلغت كميات مبيعات المشتقات النفطية خلال العام الماضي 3572.8 مليون لتر، مقارنة بـ 3645 مليون لتر خلال عام 2024، بنسبة انخفاض بلغت 2.0%.

وزارة الطاقة: انخفاض مبيعات المشتقات النفطية خلال 2025

وبحسب أرقام وزارة الطاقة والثروة المعدنية، انخفضت كميات مبيعات بنزين (90) من 1588.4 مليون لتر إلى 1509.0 مليون لتر، بنسبة انخفاض 5.0%، في حين ارتفعت مبيعات البنزين (95) من 148.9 إلى 161.0 مليون لتر، بنسبة ارتفاع 8.1%، وارتفعت مبيعات السولار من 1805.9 إلى 1822.2 مليون لتر، بنسبة ارتفاع 0.9%، في حين انخفضت مبيعات الكاز من 102.5 إلى 80.6 مليون لتر، بنسبة انخفاض 21.4%.