نعرض لكم الان تفاصيل خبر خالد هاشم: الصناعات الغذائية ضمن 7 قطاعات تقود النمو الصناعي وزيادة الصادرات من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 2 يونيو 2026 03:13 مساءً - شاهندة إبراهيم ومحمد أحمد – أكد المهندس خالد هاشم وزير الصناعة، أن قطاع الصناعات الغذائية يعد أحد القطاعات الإستراتيجية التي تراهن عليها الدولة لتعزيز الإنتاج المحلي وزيادة الصادرات، مشيرا إلى أنه يأتي ضمن 7 قطاعات صناعية رئيسية تستهدف الحكومة التوسع فيها خلال الفترة المقبلة.

وقال الوزير على هامش فعاليات النسخة الرابعة عشرة من معرضي Fi Africa and ProPak MENA 2026، إن مصر تعد من أكبر الأسواق الإقليمية في مجال تصنيع المواد الغذائية، لافتا إلى أن المعرض يمثل منصة مهمة تجمع بين الصناعات الغذائية والصناعات الهندسية المرتبطة بها، بما في ذلك معدات وخطوط الإنتاج والتكنولوجيا الحديثة اللازمة لتطوير القطاع.

التكامل بين الصناعات الغذائية والمغذية لها ركيزة أساسية لتعزيز تنافسية القطاع

وأوضح أن توطين صناعة الميكنة والمعدات الخاصة بالصناعات الغذائية يسهم في إحلال الواردات وتوفير العملة الأجنبية، إلى جانب خلق فرص لتصدير المنتجات الهندسية المصرية، مؤكدا أن التكامل بين الصناعات الغذائية والصناعات المغذية لها يمثل ركيزة أساسية لتعزيز تنافسية القطاع على المستويين المحلي والعالمي.

وأضاف هاشم أن المعرض يساهم في فتح أسواق تصديرية جديدة للمنتجات المصرية، خاصة مع وفود وشركات من دول إفريقية وأسواق خارجية، ما يدعم فرص التعاون التجاري والصناعي ويتيح الاطلاع على أحدث التقنيات المستخدمة في القطاع.

وأشار إلى أن الحكومة تحرص على التواصل المستمر مع المصنعين وغرف واتحادات الصناعة لرصد التحديات وإيجاد حلول استباقية لها، مؤكدا أن الحفاظ على استمرارية إمدادات الوقود ومستلزمات الإنتاج كان من أبرز أولويات الدولة خلال الفترة الماضية.

تابعنا على | Linkedin | instagram

زيادة الاعتماد على المكون المحلي أولوية رئيسية في خطط تطوير الصناعة

وشدد على أن زيادة الاعتماد على المكون المحلي تمثل أولوية رئيسية في خطط تطوير الصناعة، موضحا أن التوسع في تصنيع مستلزمات التعبئة والتغليف والمعدات المرتبطة بالصناعات الغذائية داخل مصر يسهم في خفض الواردات ورفع نسبة المكون المحلي في المنتجات النهائية.

وأشار خالد هاشم إلى أن الحكومة تترقب الإعلان عن نتائج الصادرات خلال الفترة المقبلة، مؤكدا استمرار التركيز على القطاعات الصناعية المستهدفة باعتبارها قاطرة للنمو الاقتصادي وزيادة الصادرات المصرية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر خالد هاشم: الصناعات الغذائية ضمن 7 قطاعات تقود النمو الصناعي وزيادة الصادرات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.