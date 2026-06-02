نعرض لكم الان تفاصيل خبر شريف فاروق: التعبئة والتغليف جزء أصيل ومكمل للصناعات الغذائية من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 2 يونيو 2026 03:13 مساءً - شاهندة إبراهيم ومحمد أحمد – أكد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، أهمية قطاعي الصناعات الغذائية والتعبئة والتغليف في دعم جهود الدولة لتطوير التجارة الداخلية وتعزيز توافر السلع الغذائية والاستهلاكية، مشيرا إلى أن هذه الصناعات تمثل ركيزة أساسية في منظومة الأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية.

وقال فاروق خلال مشاركته في فعاليات النسخة الرابعة عشرة من معرضي Fi Africa and ProPak MENA 2026، إن صناعة التعبئة والتغليف تعد جزءا أصيلا ومكملا للصناعات الغذائية، مؤكدا أن اهتمام الدولة بهذا القطاع سيسهم بشكل كبير في تطويره وزيادة قدرته التنافسية.

ودعا وزير التموين جميع المصنعين والتجار إلى المشاركة في المعرض والاستفادة من الفرص التي يتيحها، مشيدا بالدعم الذي تقدمه وزارة الصناعة بقيادة المهندس خالد هاشم لهذا النوع من المعارض المتخصصة، لما لها من دور في تعزيز الاستثمار والإنتاج المحلي.

وأشار إلى أن وزارة التموين والتجارة الداخلية تواصل تقديم الدعم الكامل للمعرض وللقطاعات الإنتاجية والتجارية المرتبطة به، بما يسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وزيادة معدلات النمو.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شريف فاروق: التعبئة والتغليف جزء أصيل ومكمل للصناعات الغذائية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.