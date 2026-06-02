نعرض لكم الان تفاصيل خبر ترامب يوقع مرسوما لتعديل رسوم واردات الصلب والألومنيوم والنحاس من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 2 يونيو 2026 03:13 مساءً - – أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقع ​مرسوما يعدل الرسوم الجمركية على بعض واردات ‌النحاس والألومنيوم والحديد.

ويخفض الإعلان الرسوم على بعض المنتجات المصنوعة من مشتقات الصلب والألمنيوم، ومنها أنواع معينة من ​الآلات الزراعية ومعدات التدفئة وتكييف الهواء ​والتهوية السكنية إلى 15 من 25 بالمئة ⁠سابقا.

وذكر البيت الأبيض في بيان أن المرسوم ​يخضع المعدات الصناعية المتنقلة، مثل الجرافات والرافعات الشوكية، ​لرسوم جمركية 15 بالمئة “عند استيرادها من دول لديها اتفاقيات تجارة مؤهلة مع الولايات المتحدة”.

ويؤهل المرسوم أيضا الشركات الأجنبية ​للحصول على رسوم 10 بالمئة إذا كانت “معداتها ​الرأسمالية تتضمن ما لا يقل عن 85 بالمئة من ‌الفولاذ ⁠أو الألمنيوم المصهور والمصبوب في الولايات المتحدة من حيث الوزن”.

ويضيف المرسوم الذي وقع عليه ​الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فئتين جديدتين من منتجات مشتقات الصلب والألمنيوم المستوردة التي ستخضع لرسوم 25 ​بالمئة، وهي ​رفوف الصلب ⁠وألواح الطباعة الحجرية المصنوعة من الألمنيوم.

وستصبح التعديلات سارية على البضائع المستوردة ​أو المسحوبة من المستودعات الجمركية بعد ​الساعة ⁠12:01 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (0401 بتوقيت جرينتش) يوم الثامن من يونيو.

وأفاد البيت الأبيض ⁠بأن هذه التغييرات ستستمر حتى 31 ​ديسمبر 2027 “لتحفيز الاستثمارات قصيرة الأجل التي ستعيد بناء ​القاعدة الصناعية للولايات المتحدة”.

