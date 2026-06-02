نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزير التموين: مفاوضات مع شركات روسية لإقامة مركز عالمي للحبوب بمنطقة قناة السويس من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 2 يونيو 2026 03:13 مساءً - شاهندة إبراهيم ومحمد أحمد _ أعلن الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، وجود مباحثات مع عدد من الشركات الروسية العاملة في مجال الحبوب بشأن مشروع إنشاء مركز عالمي للحبوب بمنطقة قناة السويس، مؤكدًا أنه ناقش هذا الملف خلال زيارته الأخيرة إلى روسيا مع وزيرة الزراعة الروسية.

شركة «بولارس» الروسية أوفدت وفدًا فنيًا للتعرف على الفرص الاستثمارية بالمناطق اللوجستية

وأضاف ردا علي سؤال “دوت الخليج ” علي هامش فعاليات النسخة الرابعة عشرة من معرضي Fi Africa وProPak MENA 2026، أن إحدى الشركات الروسية، وهي شركة «بولارس»، بدأت بالفعل اتخاذ خطوات عملية للمشاركة في المشروع، حيث أوفدت وفدًا فنيًا لزيارة إحدى المناطق اللوجستية التابعة للوزارة والتعرف على الإمكانات المتاحة والفرص الاستثمارية.

المشروع في مرحلة الدراسات الفنية والاقتصادية.. وجارٍ تقييم المواقع المتاحة لاختيار الأنسب

وأشار إلى أن المشروع لا يزال في مرحلة الدراسات الفنية والاقتصادية، حيث يجري حاليًا تقييم المواقع المناسبة وتحديد المنطقة الأنسب لإقامة المركز، بما يدعم خطط الدولة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي وعالمي لتجارة وتداول وتخزين الحبوب والسلع الغذائية.

وأكد فاروق أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير قطاع التصنيع الغذائي باعتباره أحد المحاور الرئيسية لدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز التجارة الداخلية، مشيرًا إلى أن التطور الذي يشهده القطاع لا يقتصر على الصناعات الغذائية فحسب، بل يمتد أيضًا إلى صناعات المعدات وخطوط الإنتاج والماكينات المستخدمة في المصانع.

وأوضح أن تنامي قدرات الصناعة المحلية في هذا المجال أسهم في زيادة فرص تصدير المعدات والتكنولوجيا المرتبطة بالصناعات الغذائية، كما عزز ثقة الشركات العالمية في المنتجات والصناعات المصرية، وهو ما ينعكس إيجابًا على تنمية التجارة الداخلية وجذب المزيد من الاستثمارات.

وزارة التموين تعمل بالتوازي على تنفيذ مشروعات البنية التحتية التجارية واللوجستية بالتعاون مع القطاع الخاص

وأضاف أن الوزارة تعمل بالتوازي على تنفيذ مشروعات البنية التحتية التجارية واللوجستية بالتعاون مع القطاع الخاص، لافتًا إلى الانتهاء من تنفيذ أكبر ثلاث مناطق لوجستية في المنطقة، والتي تمثل إضافة نوعية لمنظومة التجارة الداخلية وسلاسل الإمداد، ومن المقرر افتتاحها خلال الفترة المقبلة.

وفيما يتعلق بالمخزون الاستراتيجي للسلع الأساسية، أكد وزير التموين أن الاحتياطي الاستراتيجي آمن ومستقر، ويوفر حماية كاملة لاحتياجات السوق المحلية، مشددًا على أن الدولة تتابع بصورة مستمرة موقف المخزون لضمان توافر السلع الأساسية للمواطنين دون أي نقص.

احتياطي السكر يتجاوز عامًا كاملًا ومخزون الزيوت يغطي احتياجات البلاد لأكثر من 6 أشهر

وأشار إلى أن الاحتياطيات الحالية تسجل معدلات غير مسبوقة في عدد من السلع الاستراتيجية، موضحًا أن مخزون القمح يكفي لأكثر من 8 أشهر ويقترب من 9 أشهر، بينما يتجاوز احتياطي السكر عامًا كاملًا، في حين يغطي مخزون الزيوت احتياجات البلاد لأكثر من 6 أشهر.

وأكد فاروق أن هذه المعدلات تعكس نجاح الدولة في تأمين احتياجات المواطنين من السلع الأساسية وتعزيز الأمن الغذائي، خاصة في ظل استمرار موسم توريد القمح المحلي، الذي يمثل أحد أهم مصادر دعم الاحتياطي الاستراتيجي.

وأوضح أن كميات القمح المحلي التي تم توريدها حتى الآن تجاوزت 4.3 مليون طن، مع استهداف الوصول إلى 5 ملايين طن خلال الموسم الحالي، بما يسهم في تعزيز المخزون الاستراتيجي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي