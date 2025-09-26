نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزيرا التضامن الاجتماعي والتربية والتعليم يوقعان بروتوكول تعاون لإقامة مجمع مدارس بالمرج ومؤسسة الزكاة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

وقّعت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والسيد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بروتوكول تعاون بين الوزارتين، يقضي بانتفاع وزارة التربية والتعليم بمبنيين تابعين لوزارة التضامن الاجتماعي في منطقتي المرج ومؤسسة الزكاة بمحافظة القاهرة، إلى جانب الاستفادة من مساحة 15 فدانًا مخصصة لإقامة مجمع مدارس جديد تُنشأ وتدار بمعرفة وزارة التربية والتعليم.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن البروتوكول يجسد التكامل بين الوزارتين في خدمة المجتمع، مشيرة إلى أن إنشاء مجمع مدارس بالمنطقة يمثل استثمارًا في رأس المال البشري، وسيسهم في توفير فرص تعليمية أفضل للطلاب. وأضافت أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بالتعليم المبكر، إذ شهد العام الجاري بدء الدراسة بعدد من مراكز تنمية الأسرة والطفولة بقرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة، بما يوفّر بيئة تعليمية واجتماعية ونفسية متكاملة للأطفال من عمر 4 إلى 6 سنوات.

ومن جانبه، ثمّن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني التعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، مؤكدًا أن المشروع سيساعد في مواجهة الكثافات الطلابية وتطوير الخدمات التعليمية المقدمة بمدارس إدارة المرج التعليمية. وأعرب عن شكره لوزيرة التضامن الاجتماعي على دعمها، مشددًا على التزام الوزارة بتجهيز المجمع التعليمي الجديد لبدء الدراسة به مع انطلاق العام الدراسي المقبل.

وبموجب البروتوكول، تلتزم وزارة التربية والتعليم بوضع شعار وزارة التضامن الاجتماعي على المدارس والمباني التي يتم إنشاؤها ضمن المشروع، واعتباره ثمرة شراكة مباشرة بين الوزارتين.

شهد توقيع البروتوكول حضور المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، والمستشار كريم قلاوي نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني للوزارة، والأستاذ هشام محمد مدير مكتب وزيرة التضامن الاجتماعي، والمستشار أشرف سيد المستشار القانوني لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

