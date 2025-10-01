نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- رئيس الوزراء يُتابع موقف المشروعات المشتركة بين وزارة الإسكان والهيئة الهندسية للقوات المسلحة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة موقف المشروعات الجاري تنفيذها بالتعاون بين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والسيد أحمد كجوك وزير المالية، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء وليد عارف رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ومسئولي الوزارات والجهات ذات الصلة.

استعراض الموقف التنفيذي للمشروعات

صرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع شهد استعراض الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات المشتركة الجاري تنفيذها بين وزارة الإسكان والهيئة الهندسية، في عدة قطاعات حيوية تمس المواطن بشكل مباشر، منها:

مشروعات المحاور والطرق.

مشروعات المرافق والبنية التحتية.

مشروعات الإسكان والتعمير.

وأكد أن هناك جهودًا مكثفة للتنسيق بين الجانبين لدفع العمل بهذه المشروعات ودخولها الخدمة في أسرع وقت ممكن.

مناقشة البروتوكولات والمستحقات المالية

تناول الاجتماع الموقف التفصيلي للبروتوكولات الخاصة بالمشروعات المشتركة بين الوزارة والهيئة، إضافة إلى موقف سداد المستحقات المالية المستحقة، مع التأكيد على تسريع وتيرة الإجراءات لضمان انتظام التنفيذ.

مشروعات جديدة قريبًا

كما أشار المتحدث الرسمي إلى أن الاجتماع تطرق للبروتوكولات الجديدة الجاري توقيعها قريبًا بين وزارة الإسكان والهيئة الهندسية بشأن عدة مشروعات جديدة، بما يعزز من جهود الدولة في تنفيذ خطط التنمية العمرانية وتطوير البنية التحتية.