حلوان تواصل الاستثمار في العنصر البشري بدورة تدريبية عن الاتصال الفعال ومهارات التواصل

أحمد جودة - القاهرة - في إطار حرص جامعة حلوان على تمكين كوادرها ودعم بيئة عمل أكثر فاعلية، نظمت الجامعة دورة تدريبية متخصصة بعنوان "الاتصال الفعال ومهارات التواصل"، استهدفت تنمية مهارات العاملين وصقل قدراتهم في أساليب الحوار والتعامل المؤسسي بما يساهم في تعزيز روح الفريق ورفع كفاءة الأداء الإداري. وتأتي هذه الدورة استمرارًا لنهج الجامعة في الاستثمار في العنصر البشري كأحد أهم ركائز التميز المؤسسي وتحقيق جودة شاملة في بيئة العمل الأكاديمية والإدارية.

أقيمت الدورة تحت رعاية الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، الذي أكد أن الجامعة تضع ملف التدريب والتأهيل المستمر للعاملين على رأس أولوياتها، إيمانًا بأن تطوير القدرات البشرية هو المدخل الحقيقي للارتقاء بمستوى الخدمات التعليمية والإدارية.

وقال الدكتور قنديل: "نحرص دائمًا على توفير البرامج التدريبية التي تواكب احتياجات العصر، ونؤمن بأن امتلاك كوادرنا لمهارات تواصل فعّالة ينعكس مباشرة على تحسين بيئة العمل وخدمة المجتمع بكفاءة أكبر"، مشددًا على أن الجامعة ستواصل تبني المبادرات التي تهدف إلى تنمية القدرات وصناعة كوادر قادرة على مواجهة تحديات المستقبل.

حاضرت في الدورة الدكتورة هيام جمال، المدربة بمركز إعداد القادة بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، حيث تناولت محاور عدة شملت أسس الاتصال الفعال، استراتيجيات الإنصات والتأثير، مهارات الإقناع والتفاوض، وإدارة المواقف الصعبة في بيئة العمل، مع إتاحة مناقشات تفاعلية وتطبيقات عملية عززت من استفادة المشاركين.

وقد أقيمت الدورة التدريبية تحت إشراف عام من اللواء محمد أبو شقة، أمين عام الجامعة، ومتابعة الأستاذ عبد الله الرصاص، رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية، والأستاذة رانيا عبد الوهاب، مدير عام الإدارة العامة لإدارة وتنمية المواهب، والأستاذ مدحت جابر، والأستاذة مي ممدوح، الاستاذ عمرو الجندى مسئولي التدريب.