نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- إسقاط الجنسية المصرية عن شخص لالتحاقه بالخدمة العسكرية بدولة أجنبية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، قرارًا بإسقاط الجنسية المصرية عن سالم محمد علي سالم، من مواليد القاهرة، بعد التحاقه بالخدمة العسكرية بدولة أجنبية دون الحصول على ترخيص مسبق.

يأتي هذا القرار استنادًا إلى القوانين المصرية المنظمة لمنح وإسقاط الجنسية، والتي تمنع أي مواطن من أداء الخدمة العسكرية في دولة أجنبية دون موافقة مسبقة من السلطات المختصة.