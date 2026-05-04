الحرس الثوري: السفن التى تخالف قوانيننا سيتم إيقافها بحزم

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 4 مايو 2026 02:18 مساءً - أكد الحرس الثوري الإيراني، أنه لم يحدث أي تغيير في مسار إدارة مضيق هرمز.
وحذر من أن أي تحركات بحرية لا تتوافق مع الآليات التي أعلنتها إيران ستواجه تداعيات خطيرة؛ مشددًا على أن السفن التي تخالف قوانيننا سيتم إيقافها بحزم.
وأوضح أن تحرك السفن غير العسكرية الملتزمة ببروتوكولات إيران وتتحرك في مسارات محددة من جانبنا سيكون آمنا.
تأتى هذه التصريحات عقب إعلان القيادة المركزية الأمريكية(سنتكوم ) ؛ دخول"مشروع الحرية"لاستعادة حرية الملاحة فى مضيق هرمز حيز التنفيذ؛ بدعم أمريكي قوامه 100 طائرة و15 ألف عسكري.
وأعلنت "سنتكوم"، أن قواتها ستعمل بتوجيه من الرئيس الأمريكي على دعم السفن التجارية الساعية للعبور بحرية، مشيرة إلى أن وزارتا الخارجية والحرب أطلقتا مبادرة "هيكل الحرية البحرية" لتعزيز التنسيق في المضيق.
ومن جهته، قال قائد القيادة المركزية الأمريكية إن دعم هذه "المهمة الدفاعية" يعد أمرا جوهريا للأمن الإقليمي والاقتصاد العالمي، لافتا إلى أن الدعم العسكري سيشمل مدمرات مزودة بصواريخ موجهة.
ومن جانبه أعلن الرئيس الفرنسي إيمانيول ماكرون أن بلاده جاهزة للمشاركة بمهمة تسهيل فتح مضيق هرمز.