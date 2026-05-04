الحرس الثوري: السفن التى تخالف قوانيننا سيتم إيقافها بحزم

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 4 مايو 2026 02:18 مساءً - أكد الحرس الثوري الإيراني، أنه لم يحدث أي تغيير في مسار إدارة مضيق هرمز.

وحذر من أن أي تحركات بحرية لا تتوافق مع الآليات التي أعلنتها إيران ستواجه تداعيات خطيرة؛ مشددًا على أن السفن التي تخالف قوانيننا سيتم إيقافها بحزم.