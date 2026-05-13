مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم استغلال الأحداث

مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم استغلال الأحداث

الرئيس السيسي ونظيره الأوغندي يعززان الشراكة المصرية الأوغندية.. توافق حول قضايا الأمن والمياه واستقرار أفريقيا

الرئيس السيسي ونظيره الأوغندي يعززان الشراكة المصرية الأوغندية.. توافق حول قضايا الأمن والمياه واستقرار أفريقيا

ضبط (96) ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

ضبط (96) ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

الأهلي يناقش مع أياكس الهولندي توقيع اتفاقية شراكة لإدارة قطاع الناشئين

الأهلي يناقش مع أياكس الهولندي توقيع اتفاقية شراكة لإدارة قطاع الناشئين

ضبط (16) ألف لتر سولار قبل بيعها بالسوق السوداء فى أسوان والأقصر

ضبط (16) ألف لتر سولار قبل بيعها بالسوق السوداء فى أسوان والأقصر

كشف ملابسات طمس اللوحات المعدنية لسيارة ملاكى بالشرقية.. وضبط قائدها

كشف ملابسات طمس اللوحات المعدنية لسيارة ملاكى بالشرقية.. وضبط قائدها

التضامن تواصل تفويج حجاج الجمعيات الأهلية إلى الأراضى المقدسة (صور)

التضامن تواصل تفويج حجاج الجمعيات الأهلية إلى الأراضى المقدسة (صور)

رئيس أوغندا عبر "إكس": أرحب بالرئيس السيسى وأتطلع لمناقشاتنا المثمرة

رئيس أوغندا عبر "إكس": أرحب بالرئيس السيسى وأتطلع لمناقشاتنا المثمرة

تحركات جديدة لتطوير البنية الرياضية.. وزير الشباب والرياضة يجتمع بمسؤولي “استادات”

تحركات جديدة لتطوير البنية الرياضية.. وزير الشباب والرياضة يجتمع بمسؤولي “استادات”

مجلس إدارة معهد التخطيط القومي يستعرض مقترح خطة العمل للعام 2026/2027

مجلس إدارة معهد التخطيط القومي يستعرض مقترح خطة العمل للعام 2026/2027

الرئيسية أخبار مصرية

ضبط (16) ألف لتر سولار قبل بيعها بالسوق السوداء فى أسوان والأقصر

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
ضبط (16) ألف لتر سولار قبل بيعها بالسوق السوداء فى أسوان والأقصر

ضبط (16) ألف لتر سولار قبل بيعها بالسوق السوداء فى أسوان والأقصر

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 13 مايو 2026 03:30 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم التموينية، أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديريتى أمن أسوان والأقصر، قيام 3 أشخاص بتجميع وحجب المواد البترولية "السولار" من إحدى محطات الوقود، تمهيداً لإعادة بيعها بالسوق السوداء بأسعار أعلى من المقررة لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات، تم إعداد الأكمنة اللازمة، وأمكن ضبط المتهمين حال استقلالهم 3 سيارات نقل محمل عليها قرابة 16 ألف لتر مواد بترولية "سولار".

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأقر اثنان منهم بتحصلهما على المواد البترولية من إحدى محطات الوقود بدائرة قسم شرطة أسوان بمساعدة عامل بالمحطة، أمكن ضبطه، فيما تبين حصول الأخير على المواد البترولية من عدد من محطات الوقود بمحافظات الوجه القبلى لإعادة بيعها بالسوق السوداء.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

سعد محمود

الكاتب

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

إخترنا لك

التضامن تواصل تفويج حجاج الجمعيات الأهلية إلى الأراضى المقدسة (صور)

أخبار ذات صلة

0 تعليق