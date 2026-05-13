ضبط (16) ألف لتر سولار قبل بيعها بالسوق السوداء فى أسوان والأقصر

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 13 مايو 2026 03:30 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم التموينية، أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديريتى أمن أسوان والأقصر، قيام 3 أشخاص بتجميع وحجب المواد البترولية "السولار" من إحدى محطات الوقود، تمهيداً لإعادة بيعها بالسوق السوداء بأسعار أعلى من المقررة لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات، تم إعداد الأكمنة اللازمة، وأمكن ضبط المتهمين حال استقلالهم 3 سيارات نقل محمل عليها قرابة 16 ألف لتر مواد بترولية "سولار".

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأقر اثنان منهم بتحصلهما على المواد البترولية من إحدى محطات الوقود بدائرة قسم شرطة أسوان بمساعدة عامل بالمحطة، أمكن ضبطه، فيما تبين حصول الأخير على المواد البترولية من عدد من محطات الوقود بمحافظات الوجه القبلى لإعادة بيعها بالسوق السوداء.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.