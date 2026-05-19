وزيرة التضامن تتواصل هاتفيا مع رئيس البعثة الرسمية لحج الجمعيات الأهلية .. وتطمئن على الحالة الصحية والمعنوية للحجاج

بمناسبة عيد الأضحى.. منح جميع نزلاء مراكز الإصلاح زيارة إستثنائية واحدة

وزير الخارجية ووزيرة الدولة البريطانية للتنمية الدولية وأفريقيا يبحثان تعزيز التعاون في أفريقيا ودعم الاستقرار والتنمية

مجلس النواب يوافق على زيادة رأس مال صندوق النقد العربي بـ5.1 مليار دولار

سفير الصومال بالقاهرة: نبذل قصارى جهودنا للإفراج عن البحارة المختطفين بالتنسيق مع مصر

رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذى لعدد من مشروعات قطاع الطرق

كيف تحوّلين كل جزء من وليمة عيد الأضحى 2026.. حليفًا للياقتكِ البدنية؟

محافظ الجيزة يعلن فتح المجازر الحكومية بالمجان خلال عيد الأضحى للمواطنين

وزارة التموين تطرح الخراف الحية للأضاحى بسعر 225 جنيها للكيلو القائم

نائب التنسيقية يثمن مشروع قانون النقابات العمالية ويستعرض مميزاته

وزير الخارجية ووزيرة الدولة البريطانية للتنمية الدولية وأفريقيا يبحثان تعزيز التعاون في أفريقيا ودعم الاستقرار والتنمية

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 19 مايو 2026 03:30 مساءً - التقى بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، بالبارونة جيني تشابمين، وزيرة الدولة البريطانية للتنمية الدولية وأفريقيا، يوم الثلاثاء ١٩ مايو، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون الثلاثي بالقارة الأفريقية، ودعم الاستقرار والتنمية في أفريقيا.

 

أشاد الوزير عبد العاطي بالزخم المتنامي الذي تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين، مؤكداً أهمية العمل على الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية، وتشجيع زيادة الاستثمارات البريطانية في مصر خلال السنوات المقبلة، مؤكداً على المقاربة المصرية إزاء توثيق التعاون والتكامل مع الدول الأفريقية، من خلال التركيز على المشروعات ذات الأولوية، ونقل التجارب الوطنية التنموية الناجحة.

 

وفيما يتعلق بالأوضاع في السودان، أطلع الوزير عبد العاطي الوزيرة البريطانية على الجهود المصرية الحثيثة في إطار الآلية الرباعية، مشدداً على أهمية سرعة التوصل إلى هدنة إنسانية تمهيداً لوقف شامل لإطلاق النار، وإطلاق عملية سياسية شاملة ذات ملكية سودانية خالصة، مع أولوية إنشاء ممرات إنسانية آمنة وضمان وصول المساعدات دون عوائق، مجدداً التأكيد على موقف مصر الثابت الداعم لوحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه والحفاظ على مؤسساته الوطنية ورفض إنشاء أي كيانات موازية.

