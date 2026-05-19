بمناسبة عيد الأضحى.. منح جميع نزلاء مراكز الإصلاح زيارة إستثنائية واحدة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 19 مايو 2026 03:30 مساءً - أعلنت وزارة الداخلية عن لفتة إنسانية كبرى تزامنًا مع حلول الأيام المباركة، حيث تقرر منح جميع نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل على مستوى الجمهورية زيارة استثنائية واحدة، وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، تأتي هذه الخطوة في إطار السياسة الاستراتيجية التي تنتهجها الوزارة لتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية الاجتماعية والنفسية للنزلاء، وإتاحة الفرصة كاملة لهم للقاء ذويهم ومشاركتهم بهجة المناسبات الدينية والوطنية، بما يسهم في الحفاظ على الروابط الأسرية واستقرارهم النفسي.

 

وتعكس هذه المبادرة الحرص البالغ من وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان بشكل عملي، وتطبيق السياسة العقابية والاصلاحية بمنهجها الحديث والمعاصر، والذي يركز في مقامه الأول على تأهيل النزلاء وإعادة دمجهم في المجتمع كأفراد صالحين، مع توفير كافة أوجه الرعاية المتكاملة لهم داخل مراكز التأهيل الحديثة التي باتت تضاهي أعلى المعايير الدولية.

 

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

