وزيرة التضامن تتواصل هاتفيا مع رئيس البعثة الرسمية لحج الجمعيات الأهلية .. وتطمئن على الحالة الصحية والمعنوية للحجاج

وزيرة التضامن تتواصل هاتفيا مع رئيس البعثة الرسمية لحج الجمعيات الأهلية .. وتطمئن على الحالة الصحية والمعنوية للحجاج

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 19 مايو 2026 03:30 مساءً - أجرت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي اتصالا هاتفيا مع أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي رئيس البعثة الرسمية لحج الجمعيات الأهلية، وذلك للاطمئنان على الحالة الصحية والمعنوية لحجاج الجمعيات الأهلية، وذلك قبل أيام قليلة من أداء الركن الأعظم في فريضة الحج وهو الوقوف على صعيد عرفات.

 

واطمأنت وزيرة التضامن الاجتماعي على الحالة الصحية لحجاج الجمعيات الأهلية، وذلك في ضوء التنسيق والتعاون الدائم المستمر والمتواصل مع بعثة وزارة الصحة التي تقدم خدمات الرعاية الصحية لحجاج الجمعيات الأهلية في مقار إقامتهم. 

 

كما حرص رئيس البعثة الرسمية لحج الجمعيات الأهلية على إطلاع وزيرة التضامن الاجتماعي على آخر الاستعدادات فيما يتعلق بخطة تصعيد الحجاج لمشعري عرفات ومني من حيث جاهزية المخيمات وتوافر كافة الخدمات بها، وكذلك توافر الأوتوبيسات الحديثة لنقل الحجاج إلى المشاعر المقدسة، كي يؤدوا المناسك في سهولة ويسر.

 

وأكد عبد الموجود أنه تم رفع درجات الاستعداد من قبل أعضاء البعثة والمشرفين لتقديم أفضل الخدمات لحجاج الجمعيات الأهلية، كما يواصل الوعاظ والواعظات تقديم حلقات التوعية للحجاج والرد على كافة استفساراتهم.

 

هذا وتواصل بعثة حج الجمعيات الأهلية تفويج الحجاج إلى الأراضي المقدسة سواء في مكة المكرمة أو المدينة المنورة، حيث من المنتظر أن يكتمل وصول حجاج الجمعيات الأهلية يوم الخميس المقبل الموافق 21 مايو الجاري بوصول آخر الأفواج إلى المملكة العربية السعودية.

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

