حلوة يا بلدى بالصيني.. اطّلع على كيف احتفل صينيون بالصداقة مع مصر

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 2 يونيو 2026 02:18 مساءً - احتفلت السفارة الصينية فى مصر بفعالية ثقافية فى إطار احتفالات الذكرى السبعين لإقامة العلاقات الثنائية بين مصر والصين، تحت اسم «الشاي من أجل الوئام».

وشهد الحفل عددا من الفقرات الاستعراضية مستوحاة من ثقافة الشاي الصينية مع التركيز على مقاطعة آنهوي، باعتبارها إحدى أهم المقاطعات الصينية المنتجة للشاي، وكذلك إحدى مهود ثقافة الشاي في الصين. وفى إحدى الفقرات غنى فنانون صينيون أغنية حلوة يا بلدى باللغة العربية وسط تصفيق من الحضور.

كما ألقى عدد من المسئولين من مقاطعة آنهوي كلمات خلال الحفل للتعريف بمواطن تميز هذه المقاطعة. وأكدوا أن الصين تعد موطن الشاي ومهد ثقافة الشاي، لاسيما أنه وسيلة لتعزيز الصداقة ومناقشة الفلسفة، ويندمج بعمق في الحياة المادية والروحية للصينيين. كما يشكل الشاي جسرا يربط الصين بالعالم.

وأكدوا أنه منذ أكثر من ألفي عام، عبرت تجارة الشاي الجبال والبحار، وساهمت في تعزيز التواصل والتلاحم بين مختلف الحضارات. ولفتوا إلى أن فنجان الشاي يعكس فلسفة الحياة للصينيين ورؤيتهم للعالم المتمثلة في "الوئام مع الاحتفاظ بالاختلاف" و"التعايش المتناغم".

يشار إلى أن مقاطعة آنهوي، إحدى أهم المقاطعات الصينية المنتجة للشاي، وكذلك إحدى مهود ثقافة الشاي في الصين. وتساهم ظروفها الجغرافية الفريدة في خلق مناظر طبيعية خلابة وكذلك ظروف مواتية لنمو أشجار الشاي. من بين أشهر عشرة أنواع من الشاي في الصين، أربعة منها نشأت من مقاطعة آنهوي. كما تُعد آنهوي أرضا رائدة للابتكار في الصين. قبل أربعين عاما، انطلقت مسيرة الصين نحو الإصلاح والانفتاح من هذه المقاطعة. ولا تزال آنهوي تسير في مقدمة مسيرة الإصلاح والابتكار والترابط مع العالم، وتمتلك رصيدا ثقافيا وتاريخيا غنيا وروحا عصرية للنضال والإنجاز، وتتألق على أرضها الأصالة والحداثة.