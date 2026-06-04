ضربة جديدة لتجار المخدرات.. التحفظ على أموال وممتلكات بقيمة 180 مليون جنيه حصيلة غسل أموال

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 4 يونيو 2026 02:18 مساءً -

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها في ملاحقة جرائم غسل الأموال وتتبع الثروات غير المشروعة الناتجة عن الأنشطة الإجرامية، حيث اتخذت الإجراءات القانونية بحق 7 عناصر جنائية ثبت تورطهم في غسل أموال متحصلة من الاتجار بالمواد المخدرة.

وكشفت التحريات التي أجراها قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية بالوزارة، أن المتهمين حاولوا إخفاء المصدر الحقيقي للأموال الناتجة عن نشاطهم الإجرامي وإضفاء صفة المشروعية عليها.

وأوضحت التحريات أن العناصر المتهمة لجأت إلى عدد من الأساليب لإخفاء الأموال غير المشروعة، من بينها تأسيس أنشطة تجارية، وشراء عقارات وأراضٍ زراعية، إلى جانب اقتناء مركبات متنوعة، بهدف إظهار تلك الأموال وكأنها ناتجة عن أنشطة قانونية.

وأسفرت أعمال الفحص والرصد عن تقدير القيمة المالية لعمليات غسل الأموال بنحو 180 مليون جنيه، في واحدة من القضايا التي تستهدف تجفيف منابع التمويل الناتجة عن تجارة المخدرات.

وأكدت وزارة الداخلية استمرار جهودها في تتبع الأموال غير المشروعة وملاحقة العناصر الإجرامية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتورطين، في إطار استراتيجية الدولة لمكافحة الجريمة المنظمة وحماية الاقتصاد الوطني.