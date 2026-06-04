خلاف على تشغيل التكييف داخل سيارة نقل ذكي ينتهي بمشاجرة على محور المشير.. والداخلية تضبط الطرفين

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 4 يونيو 2026 03:30 مساءً -

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر مشاجرة بين سائق يعمل بإحدى تطبيقات النقل الذكي وأحد الركاب من جنسية أجنبية على محور المشير بالقاهرة.

وبالفحص، تبين أن الواقعة حدثت في الثاني من الشهر الجاري، إثر خلاف نشب بين السائق والراكب بسبب تشغيل تكييف السيارة، بعدما رفض الأخير سداد التكاليف المرتبطة بتشغيله، ما أدى إلى تصاعد المشادة بين الطرفين.

وأوضحت التحريات أن الخلاف تطور إلى مشاجرة تبادل خلالها الطرفان السب والضرب، قبل أن يتم تداول مقطع مصور للواقعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط طرفي المشاجرة، حيث تبين أن أحدهما سائق بإحدى شركات النقل الذكي ومقيم بدائرة مركز شرطة أوسيم، بينما يحمل الطرف الآخر جنسية إحدى الدول الأجنبية.

وبمواجهة الطرفين، أقرا بحدوث الواقعة على النحو المتداول، وتبادلا الاتهامات بشأن التعدي والاعتداء، مؤكدين أن الخلاف بدأ بسبب تشغيل التكييف وقيمة الأجرة المستحقة.

واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، فيما تولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات لكشف جميع ملابسات الحادث.