ظهرت الآن.. نتيجة سنوات النقل 2026 فى محافظة الجيزة بالرقم القومى

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 5 يونيو 2026 10:24 مساءً - أعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة إتاحة نتيجة سنوات النقل (من الصف الثالث الابتدائي حتى الصف الثانى الإعدادي) للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2025-2026.

للاستعلام عن نتيجة سنوات النقل 2026 في الجيزة، اضغط هنا..

ويمكن للطلاب معرفة درجاتهم والتقديرات الخاصة بهم الآن من خلال الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم بالجيزة، باستخدام الرقم القومى.

وشهدت محركات البحث خلال الساعات الماضية ارتفاعًا ملحوظًا فى معدلات البحث عن نتيجة سنوات النقل 2026 بالجيزة، بالتزامن مع ترقب الطلاب وأولياء الأمور موعد إعلانها رسميًا.

وأكدت مصادر تعليمية أن نتائج سنوات النقل أصبحت جاهزة للإعلان بعد الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات والمراجعة النهائية، على أن يتم إتاحتها اليوم إلكترونيًا أمام الطلاب وأولياء الأمور، وغدًا بالمدارس.

للاستعلام عن نتيجة سنوات النقل 2026 في الجيزة، اضغط هنا..

وأكدت الإدارات التعليمية، توجيه جميع المدارس بضرورة تعليق نتائج الامتحانات في أماكن واضحة ومخصصة داخل المدرسة، بحيث يتمكن أولياء الأمور من الاطلاع بسهولة ويسر على نتائج أبنائهم دون عناء.

وشددت الإدارات التعليمية على ضرورة أن تكون لوحات عرض النتائج في أماكن يسهل الوصول إليها، كالمداخل الرئيسية أو الأماكن المخصصة لاستقبال أولياء الأمور، مع التأكيد على الحفاظ على خصوصية الطلاب وسرية بياناتهم عند نشر النتائج.

خطوات التظلم على نتيجة الفصل الدراسي الثاني 2026

وتتيح مديرية التربية والتعليم بالجيزة، إمكانية التظلم على نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الثاني، بعد ظهور النتائج، وذلك باتباع الإجراءات التالية:

1- يقوم الطالب أو ولى أمره بتقديم طلب التظلم إلى مدير عام الإدارة التعليمية التابع لها الطالب على أن يحدد المادة أو المواد التي يرغب في التظلم من نتيجتها.

2- سداد الرسوم المقرره طبقًا للنشرة المالية الصادرة عن الإدارة العامة للتوجيه المالي والإداري بوزارة التربية والتعليم.

3- يتم اتباع تعليمات الإدارة التعليمية للاطلاع على أوراق الامتحان الخاصة بالطالب للمواد المتظلم من درجاتها.

4- بعد انتهاء فترة التظلمات ومراجعة التعليقات والملاحظات التي أبداها الطالب أو ولى أمره ويتم البت فى تلك الملاحظات من لجنة مشكلة من التوجيهات كل حسب تخصصه وبعد ذلك يتم إعلان النتائج بأحقية الطالب في التظلم أو عدم أحقيته.