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الصحة: تقديم 30 ألفا و103 خدمات طبية عبر عيادات بعثة الحج المصرية في الأراضي المقدسة

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الصحة: تقديم 30 ألفا و103 خدمات طبية عبر عيادات بعثة الحج المصرية في الأراضي المقدسة

الصحة: تقديم 30 ألفا و103 خدمات طبية عبر عيادات بعثة الحج المصرية في الأراضي المقدسة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 6 يونيو 2026 04:24 مساءً - أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم 30 ألفاً و103 خدمات طبية من خلال عيادات بعثة الحج الطبية المصرية في الأراضي المقدسة بالمملكة العربية السعودية، وذلك منذ بداية وصول أفواج الحجاج المصريين وحتى مساء الجمعة 5 يونيو الجاري.

 

وأكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الحالة الصحية العامة لجميع الحجاج المصريين في الأراضي المقدسة مستقرة وبخير، ولم يتم رصد أي تفشيات أو انتشار للأمراض المعدية بينهم، وذلك في إطار التنسيق الوثيق والتعاون المستمر مع الجهات الصحية السعودية الشقيقة.

 

وأضاف الدكتور حسام عبدالغفار أن فرق البعثة الطبية المصرية تواصل عملها على مدار الساعة لتقديم أفضل الخدمات الوقائية والعلاجية، بما يضمن سلامة وراحة الحجاج المصريين.

 

ومن جانبه، أوضح الدكتور أحمد مصطفى، رئيس البعثة الطبية المصرية للحج، أن إجمالي الخدمات المقدمة يوم الجمعة بلغ 593 خدمة طبية في عيادات مكة المكرمة والمدينة المنورة.

 

أما فيما يتعلق بالحالات التي تتلقى رعاية متخصصة في المستشفيات السعودية، أفاد الدكتور أحمد مصطفى بأن إجمالي عدد الحالات المحجوزة حالياً بلغ 36 حالة، منها 31 حالة في مكة المكرمة (9 حالات بالأقسام الداخلية، و7 حالات بالرعاية المتوسطة، و14 حالة بالرعاية المركزة، بالإضافة إلى حالة في الحضانة)، و5 حالات في المدينة المنورة (3 حالات بالرعاية المركزة وحالتين بالأقسام الداخلية).

 

وأعرب الدكتور أحمد مصطفى، عن خالص التقدير والامتنان للرعاية الطبية المتميزة والدعم السريع والمهني الذي تقدمه المستشفيات السعودية للحجاج المصريين، مما يساهم في تحسن حالاتهم الصحية وسرعة تماثلهم للشفاء.

 

وتؤكد وزارة الصحة والسكان، استمرار المتابعة الدائمة للحجاج المصريين في أماكن إقامتهم، مع مواصلة التنسيق الكامل والمستمر مع السلطات الصحية السعودية، لضمان تمتع جميع ضيوف الرحمن بصحة جيدة وسلامة تامة أثناء أداء مناسك فريضة الحج.

امير السيد

الكاتب

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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