مدبولي: ثورة 30 يونيو نقطة تحول في مسيرة الدولة.. وتقدير لجهود الرئيس السيسي في دعم استقرار المنطقة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 24 يونيو 2026 03:30 مساءً - أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن ثورة 30 يونيو ستظل محطة تاريخية فارقة في مسيرة الدولة المصرية، لما مثلته من انطلاقة نحو مرحلة جديدة من البناء والتنمية الشاملة في مختلف القطاعات، موجهاً التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري بمناسبة الذكرى الثالثة عشرة للثورة.

جاء ذلك خلال ترؤسه الاجتماع الأسبوعي للحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث أشار إلى أن الدولة واصلت منذ تلك المرحلة تنفيذ مشروعات قومية وخطط تنموية تستهدف تحسين جودة الحياة وتعزيز مسيرة التنمية في مختلف أنحاء الجمهورية.

وخلال الاجتماع، استعرض رئيس الوزراء تطورات الأوضاع الإقليمية في أعقاب الإعلان عن وقف الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، مؤكداً أهمية استكمال المفاوضات بين الجانبين للوصول إلى اتفاق شامل ومستدام يضمن أمن واستقرار المنطقة ويحترم سيادة الدول وسلامة أراضيها.

وأعرب مدبولي عن تقديره للجهود التي يبذلها الرئيس عبد الفتاح السيسي لاحتواء الأزمات الإقليمية ودعم مسارات الحلول السياسية، من خلال التنسيق المستمر مع الشركاء الإقليميين والدوليين بهدف تعزيز الأمن والاستقرار وتجنب التصعيد والصراعات في المنطقة.

كما وجه رئيس الوزراء الشكر إلى أحمد أبو الغيط تقديراً لدوره في قيادة جامعة الدول العربية خلال السنوات الماضية، مشيداً بإسهاماته في دعم العمل العربي المشترك، ومهنئاً السفير نبيل فهمي بمناسبة ترشحه لمنصب الأمين العام للجامعة العربية، مؤكداً أن خبراته الدبلوماسية تؤهله للتعامل مع التحديات الإقليمية الراهنة.

وفي سياق آخر، هنأ مدبولي وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج بمناسبة مرور 200 عام على إنشاء أول ديوان للشؤون الخارجية في مصر، مشيداً بالدور الذي تقوم به الدبلوماسية المصرية في الدفاع عن المصالح الوطنية وتعزيز حضور مصر في المحافل الدولية.

كما بعث رئيس الوزراء برسالة تهنئة إلى منتخب مصر الوطني لكرة القدم بعد تحقيقه أول فوز في تاريخ مشاركاته بكأس العالم، معرباً عن تطلعه لاستمرار الأداء القوي وتحقيق المزيد من النتائج الإيجابية خلال البطولة.