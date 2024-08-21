انت الأن تتابع خبر انخفاض كبير في سعر الريال السعودي اليوم امام الجنيه المصري الاربعاء 21 اغسطس 2024 والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شهد سعر الريال السعودي استقرارا ملحوظا مقابل الجنيه المصري في ختام تعاملات اليوم، 21 أغسطس 2024 وفقا للتقارير من البنك المركزي والبنوك التجارية فإن الأسعار لم تشهد تغييرات ملحوظة مقارنة بالفترات السابقة مما يعكس حالة من الاستقرار في السوق المالي.

يأتي هذا الاستقرار في ظل تباين أسعار العملات في الأسواق المالية العالمية، ويعتبر مؤشرا إيجابيا بالنسبة للمستثمرين والمواطنين في مصر.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية اليوم

البنك المركزي المصري: سعر الشراء: 13.01 جنيه سعر البيع: 13.04 جنيه

بنك مصر: سعر الشراء: 12.97 جنيه سعر البيع: 13.03 جنيه

البنك التجاري الدولي: سعر الشراء: 12.95 جنيه سعر البيع: 13.04 جنيه

بنك القاهرة: سعر الشراء: 12.97 جنيه سعر البيع: 13.03 جنيه

بنك قناة السويس: سعر الشراء: 13.11 جنيه سعر البيع: 13.16 جنيه

بنك الإسكندرية: سعر الشراء: 13.11 جنيه سعر البيع: 13.14 جنيه

البنك الأهلي المصري: سعر الشراء: 12.98 جنيه سعر البيع: 13.04 جنيه

يظهر هذا الاستقرار

حالة من التوازن في سوق العملات، ويعكس الاستقرار النسبي في قيمة الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، وهو ما يعتبر مؤشرا إيجابيا للتجار والمستثمرين في المنطقة.

أسعار العملات الرئيسية مقابل الريال السعودي

في تحديثات سوق العملات لليوم تم تسجيل أسعار العملات الرئيسية مقابل الريال السعودي كما يلي:

الدرهم الإماراتي: 1.0210 ريال

الدينار البحريني: 9.9509 ريال

الدينار الكويتي: 12.2730 ريال

الريال العماني: 9.7403 ريال

الريال القطري: 1.0299 ريال

الجنيه الإسترليني: 4.8863 ريال

الدولار الأمريكي: 3.7500 ريال

الفرنك السويسري: 4.3745 ريال

اليورو: 4.1668 ريال

تظهر هذه الأسعار أن الجنيه الإسترليني