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اطّلع على مجانا.. القنوات الناقلة لمباراة تركيا ضد فنزويلا...

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اطّلع على مجانا.. القنوات الناقلة لمباراة تركيا ضد فنزويلا...

اطّلع على مجانا.. القنوات الناقلة لمباراة تركيا ضد فنزويلا...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 6 يونيو 2026 01:23 مساءً - يخوض المنتخب التركي مواجهة ودية قوية أمام نظيره الفنزويلي على ملعب "نو"، ضمن فترة التوقف الدولي، في لقاء يسعى من خلاله المنتخبان إلى رفع مستوى الجاهزية الفنية والبدنية قبل خوض المنافسات الرسمية المقبلة.

ويدخل المنتخب التركي المباراة بمعنويات مرتفعة بعد سلسلة من النتائج الإيجابية خلال الفترة الأخيرة، حيث نجح في الحفاظ على سجله خاليًا من الهزائم في آخر خمس مباريات، محققًا أربعة انتصارات وتعادلًا واحدًا، ما يعكس حالة الاستقرار الفني التي يعيشها الفريق.

في المقابل، يتطلع منتخب فنزويلا إلى تحسين نتائجه واستعادة التوازن، بعدما شهدت مبارياته الأخيرة تباينًا في الأداء والنتائج، وهو ما يدفع الجهاز الفني للبحث عن ظهور قوي أمام أحد المنتخبات الأوروبية البارزة.

ومن المنتظر أن تشهد المواجهة تنافسًا كبيرًا بين الطرفين، خاصة مع رغبة كل منتخب في اختبار أكبر عدد ممكن من اللاعبين والوقوف على جاهزيتهم قبل التحديات المقبلة.

موعد مباراة تركيا ضد فنزويلا

تقام المباراة فجر الأحد 7 يونيو 2026 على ملعب "نو" وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 1:00 صباحًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة وبغداد، بينما تبدأ عند الساعة 2:00 صباحًا بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة  لمباراة تركيا ضد فنزويلا استعداد لكأس العالم 2026

يمكنكم مشاهدة مباراة تركيا ضد فنزويلا استعداد لكأس العالم 2026 عبر تطبيق تود مجانا بدون تقطيع

هيثم هارون

الكاتب

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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