اطّلع على علي المجانية.. القنوات الناقلة لمباراة فلسطين ضد...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 6 يونيو 2026 01:23 مساءً - يستعد "ملعب دولين أومورزاكوف" لاحتضان مواجهة ودية دولية مرتقبة تجمع بين المنتخب الفلسطيني ونظيره منتخب قرغيزستان، في لقاء يسعى من خلاله كلا الطرفين لاختبار العناصر الفنية والبدنية وتطبيق الأفكار التكتيكية للأجهزة الفنية استعداداً للمنافسات الرسمية المقبلة.



يدخل منتخب فلسطين "الفدائي" (المصنف 95 عالمياً بحسب تصنيف فيفا الأخير) اللقاء وعينه على تحقيق نتيجة إيجابية لرفع الروح المعنوية؛ إذ مر الفريق بفترة تراجع نسبي في لقاءاته الخمس الأخيرة، حيث تذوق طعم الفوز في مباراة واحدة، مقابل تعادلين وتعرض لخسارتين. ويتطلع الفدائي لتقديم عرض قوي متوازن تكتيكياً يعيد الثقة للجماهير ويساهم في تحسين التصنيف الدولي.



في المقابل، يخوض منتخب قرغيزستان (المصنف 107 عالمياً) المواجهة فوق أرضه وأمام جماهيره، باحثاً بدوره عن تصحيح المسار عقب سلسلة من النتائج المتذبذبة؛ حيث اكتفى الفريق بتحقيق انتصار وحيد وتعادل واحد، وتلقى 3 هزائم في جولاته الخمس الأخيرة. وسيحاول أصحاب الأرض استغلال عاملي الملعب والجمهور لفرض أسلوبهم وتفادي التعثر مجدداً.



القنوات الناقلة والمعلق لمباراة فلسطين وقرغيزستان



تُنقل أحداث اللقاء الودي الدولي مباشرة وحصرياً للمشاهدين عبر شاشة

قناة فلسطين الرياضية.

سيتولى الوصف والتعليق على أحداث المباراة المعلق: قصي أبو شرخ.



موعد مباراة فلسطين ضد قرغيزستان اليوم



تقام المباراة مساء اليوم السبت الموافق 6 يونيو 2026، على أرضية ملعب دولين أومورزاكوف.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة:

05:30 مساءً بتوقيت القدس، مكة المكرمة، والقاهرة.

06:30 مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة