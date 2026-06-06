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اطّلع على مجانا.. القنوات الناقلة لمباراة البرتغال ضد كوت...

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اطّلع على مجانا.. القنوات الناقلة لمباراة البرتغال ضد كوت...

اطّلع على مجانا.. القنوات الناقلة لمباراة البرتغال ضد كوت...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 6 يونيو 2026 01:23 مساءً - يستضيف ملعب "بارك دي سبورتس" بمدينة أفينيون الفرنسية مواجهة قوية تجمع بين منتخبي البرتغال وساحل العاج للشباب، ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الأولى ببطولة موريس ريفيلو 2026، في لقاء يحمل أهمية كبيرة لكلا المنتخبين في سباق التأهل إلى الدور المقبل.

ويسعى المنتخب البرتغالي إلى مواصلة نتائجه الإيجابية والاقتراب خطوة إضافية من صدارة المجموعة، مستفيدًا من المستويات المميزة التي قدمها لاعبوه منذ انطلاق البطولة، وسط طموحات بمواصلة المشوار نحو المنافسة على اللقب.

على الجانب الآخر، يدخل منتخب ساحل العاج المباراة بطموحات كبيرة لتحقيق نتيجة إيجابية تعزز فرصه في حجز بطاقة العبور، بعدما أظهر الفريق شخصية قوية خلال مبارياته السابقة، معتمدًا على السرعة والقدرات البدنية التي يتمتع بها لاعبوه.

ومن المنتظر أن تشهد المباراة ندية كبيرة بين المنتخبين، في ظل تقارب المستوى الفني ورغبة كل طرف في إنهاء مرحلة المجموعات بأفضل شكل ممكن قبل انطلاق الأدوار الإقصائية.

موعد مباراة البرتغال ضد ساحل العاج للشباب 

تقام المباراة مساء السبت الموافق 6 يونيو 2026 على أرضية ملعب "بارك دي سبورتس" في مدينة أفينيون الفرنسية.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 7:30 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة وبغداد، و8:30 مساءً بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة البرتغال ضد ساحل العاج للشباب اليوم

يمكن للجماهير متابعة  مباراة البرتغال ضد ساحل العاج للشباب عبر المنصات الرسمية الناقلة لبطولة موريس ريفيلو الدولية، التي تقدم بثًا مباشرًا لجميع مباريات البطولة؛ مما يسهل على المشجعين متابعة كل لحظة من أحداث المباراة المهمة

فاطمة نصر

الكاتب

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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