بدون تقطيع وتشفير.. كيفية مشاهدة مباراة فلسطين وقرغيزستان...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 6 يونيو 2026 01:23 مساءً - تتجه الأنظار مساء السبت إلى ملعب "دولين أومورزاكوف"، حيث يلتقي منتخب فلسطين مع مضيفه منتخب قرغيزستان في مباراة ودية دولية، ضمن برنامج التحضيرات الذي يخوضه المنتخبان استعدادًا للبطولات والتصفيات المقبلة.

ويدخل المنتخب الفلسطيني اللقاء باحثًا عن تحقيق دفعة معنوية جديدة وتحسين نتائجه الأخيرة، بعدما شهدت مبارياته الماضية تراجعًا نسبيًا على مستوى الانتصارات. كما يسعى الجهاز الفني إلى الاستفادة من المواجهة لتقييم مستوى اللاعبين وتجربة بعض الحلول التكتيكية.

في المقابل، يأمل منتخب قرغيزستان في استغلال أفضلية اللعب على أرضه وبين جماهيره للعودة إلى سكة النتائج الإيجابية، خاصة أن الفريق يتطلع لتقديم أداء أكثر استقرارًا خلال المرحلة المقبلة.

القنوات الناقلة لمباراة فلسطين وقرغيزستان

يمكن متابعة اللقاء عبر شاشة قناة فلسطين الرياضية، فيما يتولى قصي أبو شرخ التعليق على مجريات المباراة.

موعد مباراة فلسطين ضد قرغيزستان اليوم

تنطلق المباراة مساء السبت 6 يونيو 2026 عند الساعة 5:30 مساءً بتوقيت فلسطين ومصر والسعودية، بينما تبدأ في تمام الساعة 6:30 مساءً بتوقيت الإمارات.منتخب فلسطين يواجه قرغيزستان وديًا في اختبار مهم قبل المنافسات الرسمية