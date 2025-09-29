نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كريم رمزي: مسؤول داخل الأهلي وراء تسريب خبر التعاقد مع توماسبرج للصحفيين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد الإعلامي كريم رمزي، أن مصدر مسؤول داخل الأهلي هو من قام بتسريب خبر تعاقد الأهلي مع توماسبرج كمدربا للفريق إلى الصحفيين.

وقال كريم رمزي في تصريحات لبرنامج لعبة والتانية على راديو ميجا إف إم: مسؤول داخل الأهلي قام بتسريب خبر تعاقد الأهلي مع الدنماركي توماسبرج كمديرا فنيا للفريق لمراوغة الصحفيين.

وأضاف: الزملاء الصحفيين الذين تناقلوا الخبر ليس من وحي خيالهم ولكن عن طريق مسؤول من داخل النادي الأهلي، والصحفي قام بعمل شغله ليس أكثر.

وتابع: ألتمس العذر إلى الصحفيين من عدم صحة خبر تعاقد الأهلي مع توماسبرج، ولا نعلم حتى هذه اللحظة ما جرى في مفاوضات الأهلي مع توماسبرج وسبب عدم نجاح الاتفاق معه