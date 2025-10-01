نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بنتانكور يقترب من البقاء.. توتنهام يحسم ملف التجديد مع نجم الوسط في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ذكر موقع Football.London أن نادي توتنهام هوتسبير بات قريبًا من التوصل لاتفاق نهائي مع لاعب وسطه الأوروجوياني رودريغو بنتانكور، البالغ من العمر 27 عامًا، بشأن تجديد عقده والاستمرار لفترة أطول داخل أسوار النادي اللندني.

بنتانكور، الذي انضم إلى "السبيرز" قادمًا من يوفنتوس في 2022، أصبح أحد القطع الأساسية في وسط الملعب بفضل قدرته على التحكم في الإيقاع والربط بين الخطوط، إضافة إلى حضوره البدني المميز وخبرته في المباريات الكبرى.

إدارة توتنهام ترى أن الحفاظ على اللاعب يمثل أولوية قصوى ضمن مشروعها الحالي، خاصة مع رغبة المدرب في بناء خط وسط قوي قادر على المنافسة محليًا وأوروبيًا. الاتفاق الجديد سيقطع الطريق أمام أي محاولات من أندية أخرى للتعاقد معه في المستقبل القريب.

الجماهير بدورها تنتظر الإعلان الرسمي عن الصفقة، التي ستؤكد التزام بنتانكور بمواصلة رحلته مع الفريق وتعزيز طموحات النادي في تحقيق إنجازات أكبر.