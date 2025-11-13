نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بلاغ من خالد مرتجي للنائب العام ضد أسامة خليل بتهمة السب والقذف والتشهير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقدم المهندس خالد عبد المحسن كامل مرتجي، أمين صندوق النادي الأهلي، اليوم، ببلاغ رسمي إلى المستشار النائب العام، عن طريق وكيله القانوني المستشار شادي البرقوقي، ضد الصحفي أسامة محمد خليل، على خلفية مقاله المنشور عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بعنوان "زيزو.. خالد مرتجي وأخلاق البوتوكس".

وتضمَّن البلاغ أن ما ورد في المقال المذكور يشكِّل جرائم سب وقذف علني بطريق النشر الإلكتروني، ويمثل اعتداءً على حرمة الحياة الخاصة، فضلًا عن كونه تشهيرًا وإساءةً متعمدة لسمعة المهندس خالد مرتجي وعائلته، بما يتجاوز حدود النقد المباح وينحدر إلى مستوى الجرائم التي تمس الشرف والاعتبار.

وأكد مرتجي في بلاغه أن اللجوء للنيابة العامة جاء في إطار احترام القانون وحرصه على ردع كل من يستغل المنصات الإلكترونية للإساءة والتشهير بالأشخاص، مشددًا على أن حرية الرأي والتعبير لا تبرر التجاوز أو النيل من السمعة الشخصية والعائلية.

ويُذكر أن المقال الذي أثار الأزمة تضمَّن عبارات مسيئة وشخصية بحق المهندس خالد مرتجي، تناول فيها الكاتب اتهامات وانتقادات اعتبرها البلاغ خارجة عن إطار النقد الرياضي وتتضمن طعنًا في النوايا والأخلاق والسمعة العامة.

