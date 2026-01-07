لعشاق الإثارة +18.. كيف تستقبل تردد قناة Kana...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 7 يناير 2026 11:07 صباحاً - تبرز قناة Kana الإثيوبية كخيار مميز لعشاق الأفلام المثيرة، خاصة الرعب، حيث تقدم محتوى مدبلجاً متنوعاً يجذب الجمهور العربي بجودة عالية وإثارة مستمرة.
تردد قناة Kana أفلام رعب
تتميز القناة ببثها المستمر لأعمال رعب وتشويق، مما يجعلها وجهة مفضلة لمن يبحث عن تجارب مشوقة في أمسيات الشتاء الباردة من يناير 2026، إليك التردد الرئيسي لاستقبالها على نايل سات:
|القمر الصناعي
|التردد
|الاستقطاب
|معدل الترميز
|نايل سات
|12226
|أفقي (H)
|27500
طريقة ضبط تردد قناة Kana أفلام رعب
بهذه الخطوات، ستستمتع بأفلام الرعب المفضلة دون جهد إضافي، ولضبط القناة بسرعة:
- افتح قائمة الإعدادات في الرسيفر.
- اختر إضافة تردد يدوياً.
- حدد القمر نايل سات.
- أدخل التردد 12226 والاستقطاب الأفقي.
- حدد معدل الترميز 27500.
- ابدأ البحث الشبكي.
- احفظ النتائج لتظهر القناة فوراً.