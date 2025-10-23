أخبار اليمن : جمع مليون دولار إعانات.. رجل يتظاهر بالعمى 53 عاماً

جمع مليون دولار إعانات.. رجل يتظاهر بالعمى 53 عاماًيواجه رجل يبلغ من العمر 70 عاماً من مدينة فيتشنزا الإيطالية اتهامات بالاحتيال بعد أن تبيّن أنه تظاهر بالعمى التام لمدة 53 عاماً، ما مكّنه من الحصول على أكثر من مليون يورو من مدفوعات الإعاقة دون وجه حق.

ووفقاً للتحقيقات، كان الرجل قد أُعلِن كفيفاً إثر حادث عمل قديم، ومنذ ذلك الحين تلقى إعانات مستمرة من الدولة. وبدأت الشرطة المالية الإيطالية تحقيقاتها بعد ملاحظتها بعض التناقضات في ملف الرجل، فقررت مراقبته وتصويره سراً.

وخلال فترة مراقبة دامت أكثر من شهرين، تمكّن الضباط من توثيق لقطات تُظهره وهو يقوم بأعمال البستنة باستخدام أدوات حادة، ويتجوّل في الأسواق ويتفحّص السلع بعينيه، بل ويدفع ثمن مشترياته بنفسه دون مساعدة، وفقاً لموقع (oddity central).

وبالتعاون مع وحدة أرزيغنانو، جمعت الشرطة أدلة دامغة تؤكد أن الرجل لم يكن يعاني من أي فقدان للبصر. وبعد استكمال التحقيقات، تم إيقاف جميع استحقاقاته الاجتماعية فوراً، وجرى إبلاغ مكتب المدعي العام في فيتشنزا الذي أصدر قراراً بتوجيه تهمة الاحتيال على الدولة ضده.

وكشفت التحقيقات أيضاً أن المتهم حصل على دخل غير مشروع تجاوز أكثر من مليون يورو (1.16 مليون دولار) كإعانة إعاقة خلال السنوات الخمس الماضية فقط، وهي الفترة القانونية المسموح بها للمراجعة الضريبية.

وبناءً على ذلك، تم فرض ضرائب وغرامات مالية على هذه المبالغ، مع استمرار الإجراءات القانونية لاسترداد باقي الأموال التي تلقّاها طوال عقود من الاحتيال.*وكالات

