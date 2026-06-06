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مواجهة ودية بطابع تنافسي..البحرين أمام جورجيا في لقاء...

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مواجهة ودية بطابع تنافسي..البحرين أمام جورجيا في لقاء...

مواجهة ودية بطابع تنافسي..البحرين أمام جورجيا في لقاء...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 6 يونيو 2026 11:17 صباحاً - تستمر تحضيرات منتخب البحرين لكرة القدم للمواعيد الكروية المقبلة من خلال مواجهة ودية تجمعه بمنتخب منتخب جورجيا لكرة القدم على الأراضي الجورجية، في لقاء يمنح الجهاز الفني فرصة لمراجعة العديد من التفاصيل الفنية قبل الدخول في المنافسات الرسمية.

أهمية مباراة البحرين ضد جورجيا 

يأمل المنتخب البحريني في الاستفادة من هذه المباراة على مختلف المستويات، سواء من خلال اختبار قدرات اللاعبين أمام منافس قوي أو العمل على تحسين الجوانب التكتيكية التي يسعى المدرب إلى تطويرها خلال المرحلة الحالية، خاصة أن المباريات الودية تمثل محطة مهمة في بناء الفريق وتجهيزه للاستحقاقات المقبلة.

موعد مباراة البحرين وجورجيا

تقام مباراة البحرين وجورجيا مساء اليوم على ملعب ميخائيل ميسخي في العاصمة تبليسي، وسط ترقب من جماهير المنتخبين لمتابعة هذه المواجهة التحضيرية، ومن المنتظر أن تبدأ أحداث اللقاء عند الساعة السابعة مساءً بتوقيت البحرين والسعودية، والثامنة مساءً بتوقيت الإمارات، والسادسة مساءً بتوقيت مصر.

القنوات الناقلة لمباراة البحرين وجورجيا

تنقل قناة البحرين الرياضية المباراة بشكل مباشر حيث خصصت تغطية خاصة لمتابعة استعدادات المنتخب البحريني خلال فترة التوقف الدولي لذا يمكن للجماهير متابعة أحداث المباراة عبر شاشة قناة البحرين الرياضية الناقلة الرسمية للقاء الودي بين البحرين وجورجيا.

محمد نصر

الكاتب

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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