تقارير مغربية: توروب يحدد مستقبل رضا سليم مع الأهلى

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 4 مايو 2026 05:03 مساءً - كشفت تقارير صحفية أن إدارة النادى الأهلى تتابع موقف المغربي رضا سليم لاعب الفريق المُعار إلى نادي الجيش الملكي، عقب انتهاء اللاعب من المشاركة مع ناديه الحالي فى نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويرغب الأهلي فى مناقشة العروض المُقدمة للاعب من أجل تسويقه بشكل جيد، بعدما تألق مع ناديه الحالي وتأهل إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقالت صحيفة "المنتخب" المغربية، إن إدارة الأهلي تدرس بجدية إمكانية استعادة خدمات رضا سليم، خاصة فى ظل الحاجة إلى تدعيم الخط الأمامي بعناصر جاهزة وقادرة على تقديم الإضافة للفريق، وهو ما يتوفر فى رضا سليم بالنظر إلى تجربته الحالية ومستواه المتصاعد.

وأشارت الصحيفة إلى أن القرار النهائي مرهون برؤية الدنماركى ييس توروب المدير الفنى للنادى الأهلى للأهلي، إلى جانب رغبة اللاعب نفسه فى خوض تجربة جديدة في مصر، أو الاستمرار فى الدوري المغربى للبقاء جنب عائلته.

ويلعب رضا سليم مُعاراً من الأهلي إلى الجيش الملكي لمدة موسماً منذ الصيف الماضي.

تأهل رضا سليم رفقة الجيش الملكي إلى نهائي أفريقيا

وقدم رضا سليم أداءً جيداً مع الجيش الملكي وساهم برفقة زملائه فى التأهل لنهائي دوري أبطال أفريقيا ليضرب موعداً مع صن داونز الجنوب أفريقي.

ويرغب الأهلي فى تسويق رضا سليم بشكل جيد مع نهاية الموسم حتى يستفيد النادي من ورائه مالياً، ويسعى الأهلي لاستغلال ورقة تأهل اللاعب لنهائي أفريقيا، وربما الفوز بالبطولة من أجل تسويقه بشكل جيد.

موقف رضا سليم من العودة للأهلي

ورغم أن رضا سليم يقدم أداءً جيداً مع الجيش الملكي، إلا أن مصدراً فى القلعة الحمراء قال إن الاتجاه فى النادي عدم عودة اللاعب المغربي.

وأشار المصدر إلى أن الإدارة الأهلاوية ترى أن تجربة رضا سليم قد انتهت مع النادي، ومن الأفضل البحث له عن عرض جديد سواء الإعارة مُجدداً أو الرحيل النهائي، وهو الاحتمال الأقرب.