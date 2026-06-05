مصرع 2 وإصابة آخر وضبط مخدرات وأسلحة وقنابل فى مداهمة بؤرة إجرامية بإسنا

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 5 يونيو 2026 09:30 مساءً -

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن الأقصر، اليوم الجمعة، من مداهمة بؤرة إجرامية شديدة الخطورة بين قريتي الدير والحلة بمركز إسنا، والتي يختص نشاطها على تجارة المخدرات بمختلف أنواعها والأسلحة النارية، مما أسفر عن مصرع 2 وإصابة ثالث من المتهمين، وكذلك ضبط مخدرات وقنابل يدوية وأسلحة نارية، حرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

مداهمة وكر مخدرات فى إسنا

وبدأت تفاصيل الواقعة بتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، إخطاراً من مدير المباحث الجنائية بمديرية الأمن، بخروج حملة أمنية مكبرة لمداهمة وكر المخدرات بين قريتي الدير والحلة بمركز إسنا، وعقب استصدار إذن النيابة العامة، وأثناء استشعار العناصر الإجرامية بقدوم الحملة بادروا بإطلاق الأعيرة النارية على الأمن، وبعد محاولات كر وفر، نتج عن ذلك مصرع 2 وإصابة الثالث من العناصر الإجرامية.

ضبط كميات كبيرة الأسلحة والمخدرات

وتمكنت مباحث مركز شرطة إسنا من ضبط كميات كبيرة الأسلحة والمخدرات من جوهر الحشيش المخدر والشابو، كما تم ضبط عددا كبيرا من القنابل اليدوية، بعد أن حاول أحدهم استخدام قنبلة يدوية تجاه قوات الشرطة، وتقدر قيمة المضبوطات بملايين الجنيهات، وتم تحرير محضر بالواقعة وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بإشراف من المحامي العام لنيابات الأقصر.

حريق في حوش ماشية بقرية أصفون

كما شهدت قرية أصفون المطاعنة التابعة لمركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر، مساء اليوم الجمعة، السيطرة على حريق أتى على حوش للماشية بجوار أحد المنازل بالقرية، مما أسفر عن إصابة مواطنين بحروق طفيفة خلال محاولات السيطرة على النيران قبل إمتدادها للمنازل المجاورة، كما تبين نفوق عدد من رؤوس الماشية في الحريق، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.