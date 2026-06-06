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الكشف عن دفنة نادرة لخنزير وتنوع فريد لطقوس الدفن في تل كوم عزيزة بالبحيرة

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الكشف عن دفنة نادرة لخنزير وتنوع فريد لطقوس الدفن في تل كوم عزيزة بالبحيرة

الكشف عن دفنة نادرة لخنزير وتنوع فريد لطقوس الدفن في تل كوم عزيزة بالبحيرة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 6 يونيو 2026 12:30 مساءً -  

أكد خالد عبد الغني فرحات مدير عام منطقة آثار البحيرة ورئيس بعثة الحفائر الأثرية، أن تل كوم عزيزة يُعد من أهم المواقع الأثرية بالمحافظة، إذ يضم شواهد حضارية متعاقبة تمتد من بدايات العصور التاريخية المصرية نحو 3100 قبل الميلاد وحتى الفتح الإسلامي، مشيرًا إلى أن الموقع شهد اكتشافات أثرية مهمة خلال مواسم حفائر سابقة.

 

وأوضح فرحات، خلال مداخلة عبر برنامج «هذا الصباح» المذاع على قناة اكسترا نيوز، أن موسم الحفائر الحالي أسفر عن اكتشاف أنواع متعددة من الدفنات، شملت توابيت فخارية وجصية ملونة ومقابر مشيدة بالطوب اللبن، إلى جانب أوضاع دفن مختلفة تعكس تطور العادات الجنائزية عبر العصور، مضيفا أن البعثة سجلت لأول مرة في حفائر البحيرة اكتشاف دفنة لخنزير، وهو ما يمثل إضافة علمية مهمة لدراسة الممارسات المرتبطة بالحياة اليومية والطقوس في المنطقة.

 

وأشار رئيس البعثة إلى أن المكتشفات تضمنت أيضًا أواني فخارية وقوالب خبز وعظام أسماك وطيور وحيوانات، لافتًا إلى أن دراسة هذه اللقى تساعد الباحثين في فهم النظم الغذائية والعادات الاجتماعية والمستوى الاقتصادي للسكان، فضلًا عن رصد طبيعة التبادل التجاري وعلاقات الموقع بالمناطق الأخرى.

امير السيد

الكاتب

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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