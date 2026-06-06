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وزير الخارجية: التطورات الإقليمية والدولية تفرض تحديات متزايدة على الاقتصادات النامية

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وزير الخارجية: التطورات الإقليمية والدولية تفرض تحديات متزايدة على الاقتصادات النامية

وزير الخارجية: التطورات الإقليمية والدولية تفرض تحديات متزايدة على الاقتصادات النامية

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 6 يونيو 2026 04:24 مساءً - أجرى د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، لقاءً إعلامياً فى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، اليوم السبت، وذلك على هامش مشاركته كمحافظ مصر في الاجتماع السنوي الخامس والثلاثين لمجلس محافظي البنك.

 

أعرب الوزير عبد العاطى عن التقدير للدور الذي يضطلع به البنك في دعم جهود التنمية والإصلاح الاقتصادي في مصر، مشيراً إلى أن التطورات الاقليمية والدولية تفرض تحديات متزايدة على الاقتصادات النامية، مشدداً على أهمية اضطلاع بنوك التنمية متعددة الأطراف والمؤسسات المالية الدولية بدور أكثر فعالية في الاستجابة لهذه التحديات، بما يسهم في تعزيز استقرار الاقتصاد العالمي ودعم قدرته على مواجهة الصدمات. 

 

 

سعد محمود

الكاتب

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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