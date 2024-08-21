حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 21 أغسطس 2024 08:31 مساءً - تعد سيارة إم جي HS موديل 2025 والتي تصنف ضمن شريحة الطرازات الرياضية SUV من أغلى السيارات التي تقدمها علامة إم جي الصينية في مصر.

أسعار إم جي HS موديل 2025 في مصر بعد زيادات أغسطس

ووفقًا للقائمة السعرية الجديدة والمعلنة من جانب الوكيل خلال شهر أغسطس الجاري بلغت أسعار إم جي HS موديل 2025 نحو مليون و600 ألف جنيه للفئة الوحيدة المتوافرة في السوق المصرية.

مواصفات إم جي HS موديل 2025 في مصر

ووفقًا للبيانات الرسمية المعلنة من جانب الوكيل تستهلك سيارة إم جي HS موديل 2025 نحو 6،8 لترات من الوقود عند قطع مسافة تصل إلى 100 كم.

وتحتوي السيارة على محرك تيربو رباعي الأسطوانات وبسعة وصلت إلى 1500 سي سي، ويقترن المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 7 نقلات.

إم جي HS

ويضخ الموتور قوة قدرها 169 حصان، و250 نيوتن/متر من عزم الدوران، وتنتقل السيارة من نقطة الصفر حتى سرعة 100 كم/ساعة في غضون 9،8 ثانية، وتصل السرعة القصوى للسيارة إلى 190 كم/ساعة.

وتصل سعة الشنطة الخلفية للسيارة إلى 463 لتر، ويصل ارتفاع السيارة إلى 1664 مم، ويصل عرضها إلى 1876 مم، ويصل طول قاعدة العجلات إلى 2720 مم، ويصل الطول الكلي للسيارة 4574 مم.

وتحتوي إم جي HS موديل 2025 على كماليات مميزة ومنها مكيف هواء، وعجلة قيادة متعددة الوظائف، وخاصية الدخول الذكي، وسخانات في المقاعد الأمامية، وفتحة سقف بانوراما، وخاصية تعديل المقاعد الأمامية كهربائيًا، ومصابيح ليد أمامية وخلفية، وخاصية طي المرايا الجانبية كهربائيًا.