لا تفوتك.. موعد مباراة البرتغال ضد كوت ديفوار...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 6 يونيو 2026 01:23 مساءً - يترقب عشاق كرة القدم مواجهة مرتقبة تجمع بين منتخبي البرتغال وساحل العاج للشباب، ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الأولى ببطولة موريس ريفيلو "دورة تولون" 2026، والتي تستضيفها الأراضي الفرنسية خلال الفترة الحالية.

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ويدخل المنتخب البرتغالي المباراة بمعنويات مرتفعة بعدما حقق نتائج إيجابية في الجولات السابقة، حيث يسعى لمواصلة عروضه القوية وحصد فوز جديد يقربه من صدارة المجموعة والتأهل إلى الدور التالي.

في المقابل، يطمح منتخب ساحل العاج إلى مواصلة بدايته الجيدة في البطولة، مستفيدًا من الأداء المميز الذي قدمه لاعبوه خلال المباريات الماضية، في محاولة لخطف نتيجة إيجابية تعزز حظوظه في المنافسة على إحدى بطاقات العبور.

ومن المتوقع أن تشهد المباراة صراعًا تكتيكيًا قويًا بين المنتخبين، في ظل رغبة كل طرف في إنهاء دور المجموعات بأفضل صورة ممكنة قبل الدخول في الأدوار الحاسمة.

موعد مباراة البرتغال ضد ساحل العاج اليوم

تقام المباراة مساء السبت 6 يونيو 2026 على ملعب "بارك دي سبورتس" بمدينة أفينيون الفرنسية.

وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 7:30 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة وبغداد، بينما تبدأ عند الساعة 8:30 مساءً بتوقيت الإمارات.