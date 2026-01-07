هل يواصل منتخب الجزائر انتصاراته؟ موعد وتفاصيل مواجهة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 7 يناير 2026 11:07 صباحاً - تبحث الجماهير العربية اليوم عن تفاصيل المواجهة المرتقبة بين الجزائر والكونغو الديمقراطية في دور الـ16 من كان 2026، وبعيدًا عن التحليلات المعقدة نقدم لكم دليلًا شاملًا يجمع بين الموعد والتشكيل المتوقع والناقل الرسمي؛ لضمان عدم تفويت أي لحظة من هذا الصدام الإفريقي.

القنوات الناقلة لمباراة الجزائر ضد الكونغو

تتعدد خيارات مشاهدة مباراة الجزائر والكونغو الديمقراطية اليوم، حيث تملك شبكة beIN SPORTS حقوق البث الحصري عبر قنوات MAX 1 وMAX 2، ولكن الميزة الأكبر للجمهور المحلي هي نقل المباراة عبر القناة الجزائرية الأولى (الأرضية).

كيفية مشاهدة مباراة الجزائر والكونغو الديموقراطية عبر الإنترنت

لمحبي المتابعة عبر الإنترنت، توفر منصة TOD وخدمة beIN Connect تغطية حية وبجودة عالية.

تشكيلة منتخب الجزائر أمام الكونغو

من المتوقع أن يدخل المنتخب الجزائري بالرسم التكتيكي 4-2-3-1، وهو الأسلوب الذي منحهم التوازن في الدور الأول، على أنّ الأسماء الأقرب للبدء هي:

حراسة المرمى: زيدان.

الدفاع: بلغالي، بلعيد، ماندي، نوري.

الوسط: بوداوي، مازا، العبدلي، بن ناصر.

الهجوم: رياض محرز، بغداد بونجاح.

مع العلم أنّ هذه التشكيلة تضع الخضر في موقف القوة، خاصة مع جاهزية بغداد بونجاح الذي يمتلك تقييمًا فنيًا مرتفعًا (9.3) بناءً على أداء المواجهات السابقة.

موعد مباراة الجزائر والكونغو الديموقراطية

ستنطلق المباراة في الرباط على ستاد الأمير مولاي الحسن (سعة 15 ألف متفرج) في المواعيد التالية:

الساعة 17:00 بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب.

الساعة 18:00 بتوقيت القاهرة.

الساعة 19:00 بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

الساعة 20:00 بتوقيت أبوظبي.

من هو حكم مباراة الجزائر والكونغو الديموقراطية؟

يدير اللقاء الحكم المصري محمد معروف، في أول ظهور لطاقم مصري كامل في الأدوار الإقصائية لهذه النسخة، مع تواجد محمود عاشور في غرفة تقنية الفيديو لضمان العدالة التحكيمية في هذا اللقاء المصيري.