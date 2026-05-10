فليك بالقوة الضاربة لإنتزاع الفوز.. تشكيل برشلونة ضد...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 10 مايو 2026 03:29 مساءً - أعلن المدير الفني لفريق برشلونة، الألماني هانز فليك، التشكيل الرسمي الذي سيخوض به مواجهة الكلاسيكو المرتقبة أمام ريال مدريد، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الخامسة والثلاثين من بطولة الدوري الإسباني لموسم 2025-2026.

ويستضيف ملعب كامب نو هذه القمة المنتظرة، التي قد تشهد تتويج برشلونة رسميًا بلقب الدوري الإسباني، إذ يحتاج الفريق الكتالوني إلى التعادل أو الفوز من أجل حسم اللقب أمام جماهيره وعلى حساب غريمه التقليدي.

ويدخل برشلونة اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد سلسلة مميزة من النتائج الإيجابية، حيث نجح في تحقيق عشرة انتصارات متتالية في الليغا، ليؤكد تفوقه الكبير تحت قيادة فليك، الذي أعاد للفريق شخصيته الهجومية القوية هذا الموسم.

غيابات برشلونة ضد ريال مدريد

يفتقد برشلونة في هذه المواجهة لخدمات الجناح الشاب لامين يامال، بينما يقود الهجوم الهداف البولندي روبرت ليفاندوفسكي، بدعم من الثلاثي الهجومي فيرمين لوبيز، داني أولمو، وماركوس راشفورد.

تشكيل برشلونة أمام ريال مدريد

حراسة المرمى: خوان جارسيا.

خط الدفاع: كانسيلو، جيرارد مارتين، باو كوبارسي، جارسيا.

يقودخط الوسط الثنائي: بيدري، جافي.

خط الوسط الهجومي: لوبيز، أولمو، ماركوس راشفورد.

خط الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي.

موعد مباراة برشلونة وريال مدريد

تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، في مواجهة ينتظر أن تحظى بمتابعة جماهيرية ضخمة حول العالم.

ويأمل برشلونة في استغلال عاملي الأرض والجمهور لحسم لقب الليغا بصورة تاريخية، بينما يسعى ريال مدريد إلى قلب الموازين وتأجيل أفراح غريمه الكتالوني في ليلة كروية لا تقبل أنصاف الحلول.